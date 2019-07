Zone euro: Bruxelles rabote sa prévision de croissance 2020

Bruxelles (awp/afp) - La Commission européenne a légèrement revu à la baisse mercredi sa prévision de croissance pour 2020 dans la zone euro, en raison des tensions commerciales mondiales et des incertitudes politiques, en particulier le risque d'un Brexit sans accord.

Bruxelles prévoit désormais une croissance à 1,4% du produit intérieur brut (PIB) européen en 2020, contre 1,5% lors de ses dernières prévisions au printemps. Son estimation pour 2019 reste inchangée: 1,2%.

"Toutes les économies de l'UE devraient encore connaître la croissance cette année et l'année prochaine, même si la croissance solide en Europe centrale et orientale contraste avec le ralentissement en Allemagne et en Italie", a souligné le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.

Selon Bruxelles, ces deux pays afficheront en 2019 les niveaux de croissance les plus faibles de la zone euro: 0,1% pour l'Italie (puis 0,7% en 2020), 0,5% pour l'Allemagne (1,4% en 2020).

La croissance française devrait atteindre 1,3% en 2019, puis 1,4% en 2020.

"La résilience de nos économies est mise à l'épreuve par la faiblesse persistante du secteur manufacturier, qui découle de tensions commerciales et d'incertitudes quant aux futures politiques. Sur le plan intérieur, l'hypothèse d'un Brexit sans accord demeure une source majeure de risque", a souligné M. Dombrovskis.

Les prévisions pour l'inflation sont elles aussi légèrement revues à la baisse, de 0,1 point pour 2019 et 2020, soit 1,3%, "principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et de la légère dégradation des perspectives économiques".

Ce chiffre reste bien inférieur à l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) qui vise un niveau d'inflation légèrement inférieur à 2% dans l'ensemble des 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

afp/buc