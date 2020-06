Zone euro: Chute record de 11,7% des ventes au détail en avril

Les ventes au détail dans la zone euro ont subi en avril une chute sans précédent même si elle est un peu moins brutale qu'anticipé et aucune catégorie de produits n'a été épargnée en raison des mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

Les ventes dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont reculé de 11,7% par rapport à mars et de 19,6% sur un an, précise Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 15% sur un mois et de 22,3% en rythme annuel.

La baisse d'un mois sur l'autre est la plus forte enregistrée depuis le début de la série statistique en 1999. En mars, elle avait déjà atteint 11,1%.

L'évolution en rythme annuel, qui n'avait plus été négative depuis 2013 avant mars, est la pire depuis 2000. Elle représente plus de quatre fois celle enregistrée en février 2009, le plus mauvais mois pour les ventes au détail de la période de la crise financière.

Le seuil point positif des statistiques publiées jeudi est la hausse de 10,9% d'un mois sur l'autre et de 20,9% sur un an des ventes par correspondance et en ligne.

Même les ventes de produits alimentaires, de boissons, de tabac, de pharmacie et de produits médicaux ont reculé par rapport en avril à mars, un mois marqué par des achats de stockage.

Les baisses les plus marquées ont touché les carburants automobiles (-46,9% sur un an) et le secteur de l'habillement, des chaussures et du textile (-63,5%).

Tableau

(Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)