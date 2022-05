Zone euro: Déficit commercial record en mars, plombé par les prix de l'énergie

BRUXELLES (Reuters) - La balance commerciale de la zone euro a enregistré un déficit record en mars, selon des données publiées lundi par Eurostat, en raison de la hausse des prix de l'énergie.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, les 19 pays partageant l'euro ont enregistré un déficit commercial, non corrigé des variations saisonnières, de 16,4 milliards d'euros en mars, contre un excédent de 22,5 milliards en mars 2021.

Corrigé des variations saisonnières, le déficit commercial de la zone euro en mars est plus élevé encore et ressort à 17,6 milliards d'euros, un record depuis la première collecte de données d'Eurostat en 1999.

La valeur des importations (non corrigée des variations saisonnières) en mars a augmenté de 35,4% en glissement annuel tandis que celle des exportations n'a augmenté que de 14,0%.

Il y a notamment une augmentation significative du déficit commercial dans le domaine de l'énergie, qui triple et grimpe à 128.7 milliards d'euros sur janvier-mars.

Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Russie, son principal fournisseur d'énergie, a plus que quadruplé et se porte à 45,2 milliards d'euros au premier trimestre, contre 10,8 milliards pour la même période il y a un an.

Avec la Norvège, autre grand fournisseur d'énergie, le déficit est de 16,9 milliards d'euros au premier trimestre, contre 500 millions d'euros il y a un an.

En ce qui concerne la Chine, premier partenaire commercial de l'Europe, le déficit a presque doublé pour atteindre 91,9 milliards d'euros sur la période janvier-mars, contre 50,3 milliards sur la même période en 2021.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)