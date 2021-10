Zone euro: Hausse moins forte que prévu des ventes au détail en août

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté moins que prévu en août, pénalisées par de faibles dépenses en nourriture, boissons et tabac.

Les ventes au détail des 19 pays de la zone euro ont augmenté de 0,3% par rapport à juillet et n'ont pas varié par rapport à août 2020, selon des données publiées mercredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,8% sur un mois et de 0,4% en rythme annuel.

Selon Eurostat, les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont baissé de 1,7% sur un mois et de 1,9% en glissement annuel, ce qui contrebalancé le bond de 9% des ventes par correspondance et par Internet sur un mois (+8,5% sur un an).

