Zone euro/Indicateurs-La croissance du crédit aux ménages au plus haut depuis la crise

BRUXELLES/FRANCFORT, 28 août (Reuters) - Principaux indicateurs macroéconomiques de la zone euro publiés depuis le début du mois:

* ACCÉLÉRATION DU CRÉDIT ET DE M3 PLUS FORTE QUE PRÉVU

28 août - La croissance du crédit dans la zone euro s'est accélérée en juillet tandis que celle de la masse monétaire M3 a été nettement supérieure aux attentes, montrent les statistiques publiées mercredi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux ménages a augmenté de 3,4% sur un an, contre 3,3% en juin, et le crédit aux entreprises s'est maintenu à 3,9%, son rythme le plus fort de l'année, ce qui suggère que même si l'économie ralentit elle n'est pas menacée de récession.

La masse monétaire M3, considérée comme un indicateur avancé de l'évolution future de l'activité économique, a parallèlement vu sa croissance atteindre 5,2% en juillet sur un an, contre 4,5% en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression de 4,7%.

* L'INDICE DE CONFIANCE DU CONSOMMATEUR BAISSE À -7,1 EN 1RE ESTIMATION

22 août - L'indice de confiance du consommateur dans la zone euro calculé par Eurostat a baissé de 0,5 point, à -7,1 en première estimation pour le mois d'août, contre -6,6 en juillet.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -7,0.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, cet indice a baissé de 1,1 point à -7,0, précise Eurostat.

* L'INFLATION REVIENT À 1,0% SUR UN AN EN JUILLET

19 août - L'inflation dans la zone euro a ralenti plus qu'attendu en juillet, montrent les statistiques définitives publiées lundi par Eurostat.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 1,0% seulement en rythme annuel le mois dernier, après +1,3% en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement moins marqué à 1,1%, conformément à la première estimation publiée le 31 juillet.

Par rapport au mois de juin, les prix ont baissé de 0,5% alors que le consensus les donnait en repli de 0,4% seulement.

Le détail des statistiques montre entre autres que les prix des produits industriels (hors énergie) ont reculé de 3,3% d'un mois sur l'autre, et ceux de l'énergie de 0,6%.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, ressort à 1,1% sur un an et -0,5% sur un mois, précise Eurostat.

* L'EXCÉDENT COURANT A DIMINUÉ EN MAI

19 août - L'excédent des comptes courants de la zone euro a diminué en données corrigées en juin à 18 milliards d'euros après 30 milliards en mai, les excédents de la balance des échanges, de celle des services et de celle des revenus financiers s'affichant tous en baisse, montrent les chiffres publiés lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

Sur les 12 mois à fin juin, l'excédent courant de la zone euro ressort à 318 milliards d'euros, soit 2,7% du produit intérieur brut (PIB), contre 391 milliards (3,4% du PIB) sur les 12 mois à fin juin 2018, précise la BCE dans un communiqué https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/bop/2019/html/ecb.bp190819~1a3c6c968f.en.html.

* L'EXCÉDENT COMMERCIAL EN BAISSE À €20,6 MILLIARDS

16 août - L'excédent commercial a diminué de deux milliards d'euros en juin, par rapport à juin 2018, à 20,6 milliards d'euros, a annoncé Eurostat, l'office de la statistique de l'Union européenne, vendredi.

Les exportations ont baissé de 4,7% annuellement en juin et les importations de 4,1%.

En données CVS, les exportations ont fléchi de 0,6% en juin d'un mois sur l'autre, tandis que les importations ont augmenté de 0,3%.

* PRODUCTION INDUSTRIELLE EN BAISSE DE 1,6% EN JUIN

14 août - La production industrielle de la zone euro a diminué de 1,6% en juin par rapport à mai, a annoncé mercredi Eurostat, un recul plus marqué encore qu'attendu puisque les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 1,4%.

Sur un an, la production industrielle du bloc est en repli de 2,6%.

La révision des chiffres de mai donne une hausse de 0,8% par rapport à avril (contre +0,9% annoncé initialement) et une baisse de 0,8% sur un an (contre -0,5%).

* L'EMPLOI EN HAUSSE DE 0,2% AU 2E TRIMESTRE

14 août - L'emploi dans la zone euro a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents et de 1,1% sur un an, selon la première estimation publiée mercredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% d'un trimestre sur l'autre et de 1,2% en rythme annuel.

Au premier trimestre, l'emploi avait augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent et de 1,3% sur un an.

* LA CROISSANCE ESTIMÉE À 0,2% AU 2E TRIMESTRE

14 août - Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre, soit deux fois moins que sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation publiée mercredi par Eurostat, l'institut de la statistique de l'Union européenne.

Ce chiffre est conforme au consensus des estimations d'économistes recueillies par Reuters.

Sur un an, le PIB des 19 pays ayant choisi la monnaie unique affiche une croissance de 1,1% sur la période avril-juin, là encore comme attendu, après 1,2% sur janvier-mars, précise Eurostat.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, la croissance ressort à 0,2% par rapport au premier trimestre et à 1,3% sur un an, après respectivement 0,5% et 1,6% au trimestre précédent.

* LE MORAL DES INDICATEURS FLANCHE ENCORE EN AOÛT-SENTIX

5 août - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est encore dégradé en août pour revenir à son plus bas niveau depuis octobre 2014, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études Sentix qui juge inévitable une récession en Allemagne.

Son indice du sentiment des investisseurs est tombé à -13,7 contre -5,8 en juillet, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une dégradation limitée à -7,7.

Le sous-indice des anticipations a plongé à -20,0 contre -13,0, au plus bas depuis août 2012 quand la zone euro était plongée dans la crise de la dette.

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, avait alors promis de faire "tout ce qu'il faudrait" pour sauver l'euro, une petite phrase qui avait largement contribué à la sortie de crise.

"A l'approche de la fin de son mandat, les anticipations économiques se sont de nouveau dégradées au point que Draghi se soit senti obligé de refaire du 'whatever it takes'", note Patrick Hussy, directeur du Sentix, en faisant allusion aux engagements pris en juillet par la BCE.

Mais "les mesures annoncées par les banques centrales n'ont pas modifié les anticipations économiques", ajoute-t-il, en faisant aussi référence à la baisse de taux aux Etats-Unis.

Le sous-indice de Sentix pour l'Allemagne a reculé à -13,7, au plus bas depuis août 2009, contre -4,8. "Une récession en Allemagne est préprogrammée", selon Patrick Hussy.

L'enquête de l'institut Sentix a été réalisée du 1er au 3 août auprès de 930 investisseurs.

* VENTES AU DÉTAIL +1,1% EN JUIN (CONSENSUS: +0,2%)

2 août - Les ventes au détail ont augmenté bien plus que prévu en juin, laissant penser que les dépenses de consommation pourraient aider la zone euro à mieux affronter une conjoncture économique mondiale déprimée.

Leur hausse a été de 1,1%, a annoncé Eurostat vendredi, alors que les économistes interrogés par Reuters projetaient une avance de 0,2% seulement.

La hausse des dépenses a été tout particulièrement notable dans les carburants, les produits alimentaires et les boissons, et encore plus dans la confection et la chaussure.

Cela a permis de compenser une baisse de 0,6% des ventes au détail observée en mai, supérieure à la première estimation qui donnait un recul de 0,3%.

Par rapport à juin 2018, les ventes au détail inscrivent une hausse de 2,6%, le double du pourcentage projeté par les économistes interrogés par Reuters, après une progression de 1,0% en mai (1,3% en première estimation).

Eurostat a par ailleurs annoncé que les prix à la production avaient baissé de 0,6% en juin, leur quatrième recul mensuel consécutif. Les économistes interrogés par Reuters ne projetaient qu'une baisse limitée à 0,3%.

Par rapport à juin 2018, leur hausse est de 0,7%, un peu inférieure au consensus qui donnait 0,8%.

Les variations de mai ont été confirmées, soit 0,1% de baisse mensuelle et 1,6% de hausse annuelle.

