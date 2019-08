Zone euro-L'inflation à 1,0% sur un an en juillet

19 août (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a ralenti plus qu'attendu en juillet, montrent les statistiques définitives publiées lundi par Eurostat.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 1,0% seulement en rythme annuel le mois dernier, après +1,3% en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement moins marqué à 1,1%, conformément à la première estimation publiée le 31 juillet.

Par rapport au mois de juin, les prix ont baissé de 0,5% alors que le consensus les donnait en repli de 0,4% seulement.

Le détail des statistiques montre entre autres que les prix des produits industriels (hors énergie) ont reculé de 3,3% d'un mois sur l'autre, et ceux de l'énergie de 0,6%.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, ressort à 1,1% sur un an et -0,5% sur un mois, précise Eurostat.

