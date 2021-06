Zone euro: L'inflation, à 2,0% sur un an, dépasse l'objectif de la BCE

PARIS (Reuters) - L'inflation dans la zone euro s'est une nouvelle fois accélérée en mai, toujours en raison de la nette progression des prix de l'énergie, et elle dépasse désormais l'objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), montre mercredi la première estimation publiée par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 2,0% sur un an après 1,6% en avril et 1,9% attendu par le consensus Reuters.

La hausse des prix de l'énergie est estimée à 13,1% sur un an.

L'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, reste toutefois contenue à 0,9% sur un an après 0,8% en rythme annuel en avril.

Une mesure plus étroite encore qui exclut également l'alcool et le tabac est également en hausse de 0,9% après 0,7%.

La BCE a prévenu que l'inflation devrait dépasser son objectif d'un taux annuel "inférieur à, mais proche de 2%", mais elle estime que cette accélération sera en grande partie temporaire.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)