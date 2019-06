Zone euro: L'inflation annuelle ralentit à 1,2% en mai

Eurostat a annoncé que l'inflation annuelle mesurée par l'évolution des prix de détail était de 1,2% en mai, contre 1,7% en avril, alors que les économistes projetaient une décélération moins nette, à un taux de 1,3%.

La BCE vise une inflation un peu inférieure à 2% sur le moyen terme; depuis mars 2016, elle maintient son taux de refinancement à 0% et son taux de dépôt à -0,4% pour doper à la fois le crédit et l'inflation.

La banque centrale tient réunion jeudi et Olli Rehn, le gouverneur de la banque centrale de Finlande, a dit fin mai que celle-ci était prête à "ajuster et utiliser" tous ses instruments de politique monétaire si nécessaire, ajoutant que la perspective d'un relèvement des taux directeurs était à présent plus éloignée dans le temps.

Les données d'Eurostat montrent que la hausse des prix des produits alimentaires non conditionnés a diminué de moitié en mai, par rapport à avril, à 0,4% annuel, tandis que celle des prix de l'énergie a ralenti à 3,8% contre 5,3% en avril.

La mesure étroite de l'inflation retenue par la BCE, qui fait abstraction de ces composants très instables, donne un taux encore plus faible, de 1,0% en mai contre 1,4% en avril.

L'inflation ne parvient donc pas en décoller alors même que la zone euro a enregistré en avril son taux de chômage le plus bas depuis 10 ans, de 7,6% contre 7,7% en mars.

Il faut remonter à août 2008 pour trouver un taux de chômage aussi bas dans la zone euro.

Eurostat précise que 12,529 millions de personnes étaient sans emploi dans la zone euro en avril, soit 64.000 de moins qu'en mars et 1,147 million de moins qu'en avril 2018.

