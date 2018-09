Zone euro: L'inflation confirmée à +2,0% sur un an en août

Les prix dans les 19 pays partageant la monnaie unique ont augmenté de 2,0% sur un an le mois dernier.

L'inflation sous-jacente, soit hors énergie et produits alimentaires non transformés, a été confirmée à 1,2%.

D'un mois sur l'autre, l'inflation a été de 0,2% (0,1% hors énergie et produits frais.)

Ces données confirment l'annonce, en première estimation, d'un léger ralentissement par rapport à +2,1% en juillet.

Hors énergie, alimentation, tabac et alcool, l'inflation en août a été de 1,0% sur un an et de 0,2% sur un mois.

Les prix de l'énergie ont progressé de 9,2% sur un an, après une hausse de 9,5% en juillet.

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi dernier en confirmant son intention d'arrêter ses rachats de titres à la fin de l'année et de ne pas relever ses taux avant l'été 2019.

La BCE vise à moyen terme une inflation légèrement inférieure à 2%.

(Francesco Guarascio, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Patrick Vignal)