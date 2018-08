Zone euro: L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en juillet

En raison des coûts de l'énergie, la hausse des prix à la consommation s'est accélérée par rapport en juin, quand l'inflation était ressortie à 2,0%.

Cette évolution devrait être bien accueille par la BCE, qui compte mettre un terme d'ici la fin de l'année à son programme de rachats de 2.600 milliards d'euros d'actifs.

Hors énergie et produits alimentaires frais, l'inflation ressort à 1,3%.

Pays par pays, la hausse des prix a été la plus marquée en Estonie, en Lettonie et en Belgique et la moins prononcée en Grèce et en Irlande.

Sur un mois, l'inflation a été confirmée à 0,3%.

La BCE se fixe pour objectif une inflation juste en-deçà de 2%.

(Robert-Jan Bartunek, Benoit Van Overstraeten pour le service français)