Zone euro: L'inflation confirmée au-dessus de l'objectif de la BCE en juillet

BRUXELLES (Reuters) - L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en juillet pour ressortir à 2,2% sur un an, son niveau le plus élevé depuis octobre 2018 et supérieur à l'objectif fixé par la Banque centrale européenne, confirment mercredi les statistiques définitives publiées par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) est en baisse de 0,1% par rapport à juin, un chiffre conforme au consensus Reuters.

L'énergie a été de loin le principal contributeur à l'augmentation générale des prix, avec une hausse de 14,3% en rythme annuel, contre +14,1% en première estimation.

L'inflation dite de base, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, deux catégories souvent volatiles, reste toutefois contenue à 0,9% sur un an, comme le mois précédent.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut aussi l'alcool et le tabac, affiche une hausse de 0,7% par rapport à juillet 2020 après 0,9% le mois dernier.

La BCE vise désormais un niveau d'inflation de 2% et s'attend à ce que la hausse des prix dans la zone euro dépasse temporairement ce niveau cette année avant de refluer l'an prochain.

(Reportage Francesco Guarascio, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)