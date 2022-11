Zone euro-L'inflation ralentit à 10,0% sur un an en novembre

FRANCFORT, 30 novembre (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a diminué bien plus que prévu en novembre, donnant à penser que le pic des prix a désormais été atteint, un argument en faveur des partisans d'un ralentissement de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une décélération à 10,0% en rythme annuel, montre la première estimation publiée mercredi par Eurostat.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse à 10,4% après celle de 10,6% en octobre.

L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires non transformés, a en revanche continué d'accélérer, à 6,6% après 6,4% alors que le consensus tablait sur un ralentissement à 6,3%.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en plus l'alcool et le tabac, montre que l'inflation s'est stabilisée à 5,0%. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)