Zone euro: La croissance a ralenti à 0,1% au 4e trimestre 2019

Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 0,1% sur les trois derniers mois de l'année et de 0,9% en rythme annuel, a annoncé Eurostat.

La croissance par rapport au troisième trimestre est conforme au consensus Reuters mais les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 1,0% sur un an, conformément à l'estimation rapide donnée fin janvier.

Au troisième trimestre, le PIB de la région avait crû de 0,3%.

Le PIB allemand est resté inchangé sur octobre-décembre , celui de la France s'est contracté de 0,1% et celui de l'Italie a reculé de 0,3%.

Eurostat, l'institut européen de la statistique, a par ailleurs fait état d'une croissance de l'emploi dans la zone euro de 0,3% au quatrième trimestre par rapport au troisième, et de 1,0% sur un an. Le consensus Reuters tablait sur une hausse de 0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 0,8% en rythme annuel.

(Jan Strupczewski, version française Marc Angrand)