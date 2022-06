Zone euro: La croissance du PIB revue à 0,6% au premier trimestre

PARIS (Reuters) - L'économie de la zone euro a progressé de 0,6% au premier trimestre par rapport au trois mois précédents, soit plus qu'estimé auparavant, montrent les statistiques révisées publiées mercredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une confirmation de l'estimation précédente, de 0,3%.

Par rapport au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays partageant l'euro a augmenté de 5,4% sur la période janvier-mars, légèrement plus qu'estimé auparavant (+5,1%).

Les données définitives d'Eurostat montrent que la croissance de la zone euro s'est accélérée sur les trois premiers moins de l'année après une expansion de 0,2% au quatrième trimestre 2021 et malgré la guerre en Ukraine qui a aggravé les problèmes d'approvisionnement, entamé la confiance des professionnels et des ménages et poussé les prix à la hausse.

La croissance plus soutenue que prévu au premier trimestre s'explique par la hausse des exportations, qui a plus que compensé les baisses des dépenses publiques et la consommation des ménages.

La croissance économique a été la plus importante dans les petits pays du bloc monétaire, l'Irlande affichant la plus solide expansion, à 10,8%, alors qu'en Allemagne, le PIB est ressorti à 0,2%. En France, l'économie s'est contractée de 0,2%.

(Reportage Francesco Guarascio à Bruxelles; Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)