Zone euro-La croissance du crédit aux entreprises accélère en avril-BCE

FRANCFORT, 27 mai (Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises de la zone euro s'est accélérée en avril, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées vendredi, ce qui pourrait indiquer que les entreprises profitent des faibles taux d'intérêt avant que la BCE ne commence à les relever pendant l'été.

Les prêts aux entreprises ont augmenté de 5,2% le mois dernier, la croissance la plus rapide depuis plus d'un an, contre 4,1% en mars. Le rythme de croissance des prêts aux ménages est resté stable à 4,5%.

Le taux de croissance annuel de la masse monétaire M3, qui reflète principalement les achats d'obligations de la BCE, a ralenti en avril et s'est établi à 6,0%, en dessous d'un consensus établi par Refinitiv à 6,3%.

Ces mesures de soutien à l'économie devraient prendre fin au début du mois de juillet, ouvrant la voie à la première hausse des taux de la BCE en plus de dix ans, plus tard dans le mois. (Reportage Francesco Canepa; version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)