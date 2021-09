Zone euro: La croissance du crédit aux entreprises ralentit en août

(Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises non-financières de la zone euro a continué de ralentir au mois d'août, passant à 1,5% après 1,7% en juillet, d'après les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le taux de croissance annuel de la masse monétaire M3, qui reflète principalement les achats d'obligations de la BCE, a quant à lui augmenté d'une année sur l'autre de 7,9% au mois d'août, un chiffre proche des attentes du marché puisque le consensus Reuters la donnait à 7,8%.

De son côté, la croissance des prêts aux ménages le mois dernier est ressortie à 4,2% par rapport à la même période un an plus tôt, après +4,2% déjà en juillet, son niveau le plus élevé depuis 13 ans.

(Reportage Juliette Portala, avec Tomás Cobos, édité par Blandine Hénault)