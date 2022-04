ZONE EURO: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE REBONDIT COMME PRÉVU EN FÉVRIER

20 avril (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a rebondi comme prévu en février après la chute de janvier, grâce à l'augmentation de la production de biens de consommation, qui a compensé la baisse de la production d'énergie et de biens d'équipement, montrent des données publiées mercredi par Eurostat.

La production industrielle des 19 pays de la zone euro a augmenté de 0,7% en glissement mensuel en février et de 2,0% sur un an, rebondissant après des baisses de 0,7% et de 1,5% respectivement en janvier.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,7% et une hausse annuelle de 1,5%.

Ces données datent en grande partie d'avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, un événement qui a fortement ébranlé la confiance des entreprises au mois de mars.

Selon Eurostat, la production d'énergie a connu une baisse pour le troisième mois consécutif, bien qu'elle ait continué à augmenter par rapport à l'année précédente.

La production de biens d'équipement a également diminué en février en glissement mensuel et annuel pour le deuxième mois consécutif.

Ces baisses ont toutefois été compensées par de fortes hausses de la production de biens de consommation durables et non durables, qui ont augmenté respectivement de 5,8% et 8,9% en rythme annuel. (Reportage de Jan Strupczewski; version française Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)