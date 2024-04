FRANCFORT, 8 avril (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré pour le sixième mois consécutif en avril, atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux ans, selon une enquête réalisée lundi.

L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -10,5 en mars à -5,9 points en avril, son plus haut niveau depuis février 2022, et contre une prévision de -8,5 des analystes interrogés par Reuters.

"Y aura-t-il enfin un rebond durable de l'économie ? En tout cas, la reprise économique dans la zone euro et dans le monde se poursuit", relève Sentix, qui note que "les signaux économiques se stabilisent également à l'international".

Bien que les anticipations pour l'Allemagne aient atteint leur plus haut niveau depuis février 2022, la plus grande économie d'Europe "reste le pays le plus problématique des grandes nations industrialisées".

Pour la zone euro, l'indice des perspectives est passé de -2,3 points en mars à 5,0 points en avril, une hausse pour le septième mois consécutif et sa valeur la plus élevée depuis février 2022.

L'indice de la situation actuelle dans la zone euro a également augmenté, passant de -18,5 points le mois précédent à -16,3 points en avril, la sixième hausse mensuelle consécutive.

Le sondage a été réalisé auprès de 1.201 investisseurs entre le 4 et le 6 avril. (Reportage Christoph Steitz, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)