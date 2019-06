Zone euro: Le sentiment économique au plus bas depuis 2016

L'indice du sentiment économique est revenu à 103,3 points après 105,2 en mai, au plus bas depuis août 2016. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 104,6.

Les baisses les plus marquées ont été enregistrées en Allemagne (-2,9 points) et en Italie (-1,5 point) mais le recul touche aussi la France, les Pays-Bas et l'Espagne.

L'indice du sentiment dans l'industrie a reculé de 2,7 points, sa plus forte baisse sur un mois depuis près de huit ans, celui des services de 1,1 point.

L'indice du climat des affaires, distinct de celui du sentiment économique, est quant à lui revenu à 0,17 en juin après 0,30 en mai, accusant sa quatrième baisse consécutive. Le consensus tablait sur une baisse plus limitée à 0,23.

(Service économique)