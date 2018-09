Zone euro: Les prix producteurs augmentent plus que prévu

Les prix à l'entrée des usines dans les 19 pays partageant la monnaie unique ont ainsi progressé de 0,4% sur un mois et de 4,0% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne des hausses de respectivement 0,3% et de 3,9%.

Les seuls prix énergétiques ont bondi de 1,1% sur un mois et de 10,7% sur un an. Hors énergie, les prix producteurs n'ont augmenté que de 0,1% sur un mois et de 1,7% sur un an.

Les prix à la production peuvent être un indicateur de l'évolution de l'inflation puisque toute hausse, à moins qu'elle ne soit compensée par des intermédiaires ou des détaillants, est répercutée dans les prix à la consommation.

