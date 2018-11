Zone euro: Nouveau ralentissement dans l'industrie en octobre

PARIS/LONDRES, Reuters - - La croissance manufacturière dans la zone euro a inscrit en octobre son rythme le plus lent depuis plus de deux ans avec une première baisse des commandes à l'exportation depuis la fin 2014, ce qui semble à nouveau montrer que l'économie de la zone euro a bel et bien rétrogradé par rapport à son pic d'activité.

L'indice PMI IHS/Markit des directeurs d'achats était de 52,0 en octobre, au plus bas depuis août 2016, contre 53,2 en septembre et 52,1 en version flash.

Le sous-indice de la production, qui se retrouve dans l'indice PMI composite attendu mardi, a fléchi à 51,3, un plus bas de près de quatre ans, contre 52,7; mais il dépasse un peu l'estimation flash.

"Les préoccupations au sujet du secteur manufacturier de la zone euro se sont intensifiées au début du quatrième trimestre", dit Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

"Une combinaison de déstockage, de dégradation des carnets de commandes et d'altération de l'optimisme des entreprises ne feront que s'ajouter aux craintes que les risques pour la croissance ne s'orientent à la baisse plutôt qu'être 'globalement équilibrés', comme la Banque centrale européenne (BCE) le laisse entendre", ajoute-t-il.

"Les commandes nouvelles se sont contractées pour la première fois depuis près de quatre ans et les tensions commerciales se développent; les ventes à l'exportation ont baissé pour la première fois depuis plus de cinq ans".

Le sous-indice des commandes nouvelles ressort à 49,1 contre 50,2 en septembre. Il est à moins de 50 pour la première fois depuis juin 2013.

L'optimisme des directeurs d'achats est au plus bas depuis la fin 2012, les arriérés de commandes sont rapidement écoulés et les entreprises industrielles constituent des excédents de produits finis.

(Bureaux européens de Reuters, Wilfrid Exbrayat et Yann Le Guernigou pour la version française)