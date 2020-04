Zone euro: Nouveau ralentissement de l'inflation à 0,4% sur un an

L'inflation dans la zone euro a une nouvelle fois ralenti en avril en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'activité économique et de la chute des cours du pétrole, montre la première estimation publiée jeudi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH montre une hausse de 0,3% par rapport à mars et de 0,4% sur un an contre +0,7% le mois précédent et +1,2% en février.

Le ralentissement est toutefois moins important que prévu puisque les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une inflation de 0,1% seulement en rythme annuel.

Le ralentissement s'explique principalement par la chute de 9,6% des prix de l'énergie: en excluant cette composante très volatile et les prix des produits alimentaires non transformés, l'inflation ne recule que très légèrement, à 1,1% sur un an après 1,2% en mars.

Une mesure encore plus étroite de l'évolution des prix à la consommation, qui exclut aussi les produits du tabac et les boissons alcoolisées, ressort en hausse de 0,9% par rapport à avril 2019 après +1,0% le mois précédent.

