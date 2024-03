LONDRES, 1er mars (Reuters) - La contraction de l'activité du secteur privé en zone euro s'est s'est poursuivie en février dans un contexte de faible demande, même si les entreprises se sont montrées optimistes quant à l'année à venir, selon l'enquête S&P auprès des directeurs d'achat publiée vendredi.

L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur est tombé à 46,5 en février, contre une estimation "flash" à 46,1, après un chiffre de 46,6 en janvier. Il reste ainsi sous la barre des 50 qui sépare contraction et croissance de l'activité.

Le sous-indice mesurant la production, qui entre dans le calcul du PMI composite, est resté stable à 46,6, au-dessus de l'estimation flash de 46,2.

"La récession industrielle que connaît la zone euro depuis un an ne touche pas à sa fin. La production a de nouveau diminué au même rythme que le mois précédent, principalement à cause des poids lourds que sont l'Allemagne et la France", écrit Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Les usines en zone euro ont réduit leurs effectifs pour le neuvième mois et, comme c'est le cas depuis près de deux ans, les carnets de commandes ont également diminué, montre l'enquête.

L'indice des nouvelles commandes est inférieur à 50 pour le 22ème mois consécutif.

Mais signe encourageant, l'indice de production future, un indicateur d'optimisme, est resté stable à 57,1 en janvier, ce qui était le niveau le plus élevé depuis avril dernier. (Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité Kate Entringer)