Zone euro: Recul inattendu sur un an de la production industrielle en novembre

BRUXELLES (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a baissé de façon inattendue en novembre sur un an, principalement en raison d'une forte baisse de la production de biens d'équipement, selon les données publiées mercredi par Eurostat.

La production industrielle a augmenté de 2,3% sur un mois dans les 19 pays de la zone euro mais a baissé de 1,5% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,5% et sur un gain de 0,6% sur un an.

Par ailleurs, les chiffres du mois d'octobre ont été fortement révisés à la baisse, pour donner un repli de 1,3% sur un mois et un hausse de 0,2% sur un an, contre des hausses respectives de 1,1% et 3,3% annoncées précédemment.

La baisse de la production industrielle sur un an en novembre est principalement due à une chute de 9,8% de la production de biens d'équipements qui a contrebalancé une hausse de 4,4% pour les biens de consommation durables et une hausse de 6,1% pour les biens de consommation non-durables.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)