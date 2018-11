Zone euro: accélération de l'inflation confirmée à 2,2% en octobre

Bruxelles (awp/afp) - Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a accéléré en octobre pour atteindre 2,2%, a annoncé vendredi l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant sa première estimation fin octobre.

Cette accélération s'explique par une forte hausse du prix de l'énergie.

Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 2,2%.

Il dépasse l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), pour qui une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.

L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) a elle aussi progressé en octobre, pour atteindre 1,1%, contre 0,9% le mois précédent.

L'inflation est la plus faible au Portugal (0,8%) et en Irlande (1,1%) et reste la plus élevée en Estonie (4,5%).

Elle a atteint en octobre 2,4% en Allemagne et 2,5% en France.

