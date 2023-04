(Reuters) - Les prix à la production en zone euro ont reculé plus fortement que prévu en février en rythme mensuel mais la baisse des tarifs de l'énergie ralentit sur un mois, montrent les données publiées mardi par Eurostat.

Les prix producteurs dans le bloc monétaire ont reflué de 0,5% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 13,2% sur un an. En janvier, ils avaient fléchi de 2,8% sur un mois et décéléré à 15,1% sur un an (chiffre révisé de 15,0%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de février sur une baisse des prix de 0,3% d'un mois sur l'autre et un nouveau ralentissement de la hausse à 13,3% sur un an.

En excluant l'énergie, les prix à la production en février ont augmenté de 0,2% sur un mois et de 10,2% en rythme annuel.

Les prix de l'énergie en zone euro ont baissé de 1,6% en février, après un repli de 9,2% en janvier mais sur un an, ils restent encore en hausse de 17,4% en février.

