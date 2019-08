Zone euro: croissance modeste en août du secteur privé (Markit)

Bruxelles (awp/afp) - La croissance de l'activité privée dans la zone euro a progressé en août, atteignant son niveau le plus haut depuis deux mois, mais "à un rythme peu soutenu", selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée jeudi.

L'indice mensuel s'affiche à 51,8 points en août, contre 51,5 en juillet. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.

Il s'agit cependant d'"une des plus faibles croissances du secteur privé de la zone euro depuis six ans", souligne Markit dans son communiqué.

Celle-ci s'explique par "une nouvelle contraction du secteur manufacturier", en particulier en Allemagne, que la croissance du secteur des services n'a pas permis de totalement compenser.

"Ebranlée par l'incapacité de la zone euro à se remettre rapidement du ralentissement économique observé depuis quelques mois, la confiance des entreprises s'est repliée à son plus bas niveau depuis plus de six ans", note Andrew Harker, économiste chez Markit

Selon lui, "les dernières données PMI préfigurent une hausse du PIB de l'ordre de seulement 0,1 à 0,2 % au troisième trimestre 2019" dans la zone euro.

Et en Allemagne, "le risque de récession technique" au troisième trimestre 2019 demeure "bien présent".

afp/jh