Zone euro: inflation confirmée à 1,6% en décembre (Eurostat)

Bruxelles (awp/afp) - L'inflation a ralenti en décembre dans la zone euro, à 1,6%, contre 1,9% en novembre, a annoncé jeudi l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation publiée début janvier.

Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

Pour la BCE, une inflation annuelle très légèrement inférieure à 2,0% est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.

Le ralentissement de l'inflation s'explique avant tout par la diminution de la hausse des prix de l'énergie, qui ont progressé à 5,4% en décembre, contre 9,1% en novembre.

L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) est elle restée stable en décembre, à 1,0%, comme le mois précédent.

L'inflation est la plus faible en Grèce et au Portugal (0,6%) ainsi qu'au Danemark (0,7%). Le taux le plus élevé a été enregistré en Estonie (3,3%).

Elle a atteint en décembre 1,7% en Allemagne et 1,9% en France.

afp/buc