Zone euro : l'activité manufacturière au plus bas depuis octobre 2012 en septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée pour le huitième mois consécutif en septembre, mais légèrement moins qu'initialement annoncé, selon les données définitives publiées jeudi par IHS Markit.

L'indice PMI du secteur manufacturier de la zone euro s'est établi à 45,7 en septembre, son plus bas niveau depuis octobre 2012, contre 47 en août. L'indice est très légèrement supérieur à l'estimation provisoire publiée le 23 septembre, qui se situait à 45,6.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

"La détérioration de la conjoncture s'est accélérée en septembre dans le secteur manufacturier de la zone euro, les dernières données PMI indiquant en effet la plus forte contraction du secteur depuis près de sept ans et annonçant des perspectives de plus en plus inquiétantes pour le quatrième trimestre", commente Chris Williamson, d'IHS Markit.

Selon l'économiste, les données PMI du mois de septembre "affichent un niveau conforme à une chute trimestrielle de la production de plus de 1%, celle-ci représentant un frein important à la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2019".

La contraction la plus forte a été observée en Allemagne en septembre, tandis que le repli de l'activité s'est accentué en Espagne et en ltalie, et que le secteur manufacturier français a connu une croissance quasi nulle.

L'économiste juge "fort probable que le malaise s'accentue dans les mois à venir", citant les nouveaux replis des indicateurs prospectifs et la détérioration des perspectives d'activité des entreprises.

L'emploi a par ailleurs reculé à son rythme le plus marqué depuis le début de l'année 2013, souligne Chris Williamson, en ajoutant que "la dégradation du marché du travail fait [...] peser des risques croissants sur le pouvoir d'achat des ménages et la croissance du secteur des services".

