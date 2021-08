Zone euro: l'inflation bondit à 3% en août, au plus haut depuis 10 ans

Bruxelles (awp/afp) - Le taux d'inflation annuel en zone euro a bondi en août à 3%, au plus haut depuis près de 10 ans. Il a nettement dépassé l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé mardi Eurostat, alors que la hausse des prix à la consommation inquiète les investisseurs.

L'inflation en zone euro avait déjà augmenté en juillet à 2,2%, après 1,9% en juin. Les tensions récentes sur les prix font craindre aux marchés financiers une remontée des taux d'intérêt. Mais la Banque centrale européenne (BCE), tout comme la Fed, son homologue américaine, jugent le phénomène "temporaire".

La poussée inflationniste est liée à la flambée des prix de l'énergie et à des pénuries de composants dans l'industrie, elles-mêmes consécutives de la forte reprise économique qui a suivi la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Pour de nombreux experts, la situation devrait se normaliser dans les prochains mois.

La BCE n'envisage pas, à ce stade, de resserrer sa politique monétaire accommodante. Son conseil des gouverneurs se réunira le 9 septembre pour en débattre. Le taux d'inflation annuel en zone euro n'avait plus atteint 3% depuis novembre 2011, a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Eurostat.

Mais l'analyse des différentes composantes de l'indicateur montre le rôle majeur joué par le pétrole et le gaz. En août, le secteur de l'énergie a enregistré la hausse annuelle la plus élevée, à 15,4%, loin devant les biens industriels hors énergie (+2,7%), l'alimentation, alcool et tabac (+2%) et les services (+1,1%).

Parmi les grands pays partageant la monnaie unique européenne, l'Allemagne a connu une inflation particulièrement élevée (3,4%), tout comme l'Espagne (3,3%), tandis que l'Italie (2,6%) et la France (2,4%) sont restées en-dessous de la moyenne du bloc.

"Nous pensons que l'inflation dans la zone euro va encore augmenter dans les mois à venir. Mais cela est dû à des forces temporaires qui devraient s'estomper l'année prochaine, laissant l'inflation (...) bien en dessous de 2% à la fin de 2022", a déclaré Jack Allen-Reynolds, un expert de Capital Economics, dans un communiqué.

"Les effets de la réouverture (de l'économie) et les problèmes d'approvisionnement pourraient s'intensifier au cours des prochains mois. Mais nous pensons qu'ils commenceront à disparaître l'année prochaine, à mesure que la consommation et les échanges mondiaux reviendront à leurs normes pré-pandémiques, et que les producteurs (notamment de semi-conducteurs) seront en mesure d'augmenter leur production", a-t-il ajouté.

afp/vj