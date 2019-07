Zone euro: l'inflation progresse en juin à 1,3% (Eurostat)

Bruxelles (awp/afp) - L'inflation dans la zone euro a progressé en juin à 1,3%, contre 1,2% en mai, a indiqué mercredi l'Office européen de statistiques Eurostat, revoyant à la hausse une première estimation à 1,2% publiée début juillet.

Ce taux d'inflation reste éloigné de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), pour qui une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.

Concernant l'Union européenne dans son ensemble, le taux d'inflation annuel s'est établi à 1,6% en juin, stable par rapport à mai, a précisé Eurostat dans un communiqué.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (0,2%) et à Chypre (0,3%), et les plus élevés en Roumanie (3,9%), Hongrie (3,4%) et en Lettonie (3,1%), souligne le communiqué.

