Francfort (awp/afp) - La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses principaux taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, poursuivant sa politique de resserrement monétaire contre l'inflation en zone euro, mais à une rythme moins soutenu que précédemment.

"L'inflation continue d'être trop élevée pour trop longtemps", a déclaré l'institution dans un communiqué. Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008, après avoir déjà subi six hausses consécutives entre 0,50 et 0,75 point depuis juillet.

afp/jh