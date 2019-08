Zone euro: la croissance des crédits au secteur privé a accéléré en juillet

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a accéléré en juillet, a indiqué mercredi la Banque centrale européenne (BCE), alors qu'elle doit débattre en septembre de mesures de soutien à l'économie.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 3,6% en juillet sur un an, après 3,5% en juin et 3,3% en mai.

Dans le détail, la croissance des prêts octroyés aux entreprises industrielles et commerciales s'est établie à 3,9% sur un an, comme en juin, relevé d'un dixième de point.

La croissance des crédits aux ménages s'est elle inscrite à 3,4%, contre 3,3% en juin.

Les prêts aux entreprises financières, englobant les assurances et les fonds de pension, ont eux poursuivi leur accélération, à 2,4%.

En données non ajustées, moins représentatives des crédits véritablement accordés, les prêts aux ménages ont augmenté de 3,2% sur un an, comme en juin.

Parmi eux, la croissance des prêts à la consommation s'est très légèrement tassée, à 6,2%, tandis que celle des prêts immobiliers a grimpé à 3,5%.

La masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, a elle augmenté de 5,2% en juillet, contre 4,5% en juin.

L'inflation en zone euro a néanmoins décéléré en juillet, atteignant 1,1% contre 1,3% en juin. Ce taux s'éloigne encore un peu plus de l'objectif de la BCE, pour qui le signe de bonne santé de l'économie est une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an.

Aussi, face à une économie montrant des signes d'affaiblissement plus durables que prévu, l'institut monétaire pourrait adopter un train de mesures pour septembre, incluant une baisse du taux de dépôt, assortie d'un dispositif pour en atténuer l'impact sur les banques, jusqu'à un nouveau programme de rachats de dette sur le marché.

afp/jh