Zone euro: la croissance des crédits au secteur privé accélère en août

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a continué d'accélérer en août, a indiqué jeudi la Banque centrale européenne (BCE), qui a décidé en septembre un paquet de mesures de soutien à l'économie.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 3,8% en août sur un an, après 3,7% en juillet, relevé d'un dixième de point, et 3,5% en juin.

Dans le détail, la croissance des prêts octroyés aux entreprises industrielles et commerciales s'est établie à 4,3% sur un an, après 4,0% en juillet, également rehaussé d'un dixième de point.

La croissance des crédits aux ménages s'est elle inscrite à 3,4%, inchangée sur un mois, et reste tirée par les prêts à la consommation (+6,1% sur un an en données non ajustées).

La masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, a elle augmenté de 5,7% en août, contre 5,1% en juillet, abaissé d'un dixième de point, et 4,5% en juin.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est néanmoins établi à 1,0% en août, stable par rapport à juillet, selon Eurostat, et face à une économie à la peine, les perspectives s'éloignent de voir les prix augmenter à un rythme conforme à l'objectif "proche de 2%" poursuivi par la BCE.

Aussi, l'institution a dit en septembre qu'elle n'envisageait plus de remonter ses taux, amenés à leur plus bas historique, tant que l'inflation n'aurait pas "solidement convergé" vers son objectif, une formule inédite.

afp/al