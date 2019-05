Zone euro: la croissance des crédits au secteur privé accélère en avril (BCE)

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a accéléré en avril, selon des chiffres publiés mardi par la Banque centrale européenne (BCE) et guettés comme un signe de santé économique.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 3,4% sur un an en avril, après 3,2% en mars et 3,3% en février.

Dans le détail, la croissance des prêts octroyés aux entreprises industrielles et commerciales a accéléré à 3,9% sur un an, contre 3,6% en mars.

La croissance est de 3,4% pour les crédits aux ménages, soit un dixième de point de plus qu'en mars.

En données non ajustées, moins représentatives des crédits véritablement accordés, les prêts aux ménages ont augmenté de 3,2% sur un an, contre 3,1% en mars. Parmi eux, la croissance des prêts à la consommation a ralenti de 0,2 point à 5,8% et celle des prêts immobiliers est restée stable (+3,5%).

La croissance de la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, a accéléré à 4,7% après 4,6% en mars et 4,2% en février.

L'institut monétaire a repoussé à 2020 le moment de relever ses taux d'intérêt, actuellement à leur plus bas historique, pour aider à ramener l'inflation durablement vers l'objectif proche de 2%.

Le taux annuel d'inflation a progressé en avril dans la zone euro à 1,7%, contre 1,4% en mars, en partie alimenté par le rebond observé en Allemagne.

La BCE avait abaissé début mars ses prévisions d'inflation à 1,2% pour cette année, 1,5% l'an prochain et 1,6% en 2021.

