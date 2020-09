Zone euro: la croissance des crédits marque le pas en août (BCE)

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a décéléré en août, tout en maintenant un rythme élevé, sur fond de signes d'atonie de l'activité économique, a indiqué vendredi la BCE.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 4,6% en août sur un an, après un pic à 5,3% en mai suivi par plusieurs mois de baisse.

La croissance des prêts aux entreprises industrielles et commerciales a atteint 7,1% en août, sans changement par rapport à juin et juillet, revu de 0,1 point en hausse.

La crise économique causée par la pandémie a fait fondre la trésorerie des entreprises et entraîné des besoins de nouvelles liquidités.

La hausse des prêts aux ménages est restée au même niveau qu'en juin et juillet, à 3,0% sur un an.

Dans le détail, les prêts à la consommation demeurent atones, ne progressant que de 0,3% sur le mois, tandis que l'augmentation des prêts dans l'immobilier a poursuivi sur un bon rythme, atteignant +4,1% en août, contre 4,2% en juillet.

Moins importants en volume, les crédits au secteur financier comme aux assurances et fonds de pension ont eux nettement décéléré sur le mois, contribuant à faire baisser l'indice global.

De son côté, la croissance de la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, a décéléré en août, à 9,5% sur un an, contre 10,1% en juillet, en restant tirée par la forte hausse des dépôts à vue dans les banques.

Après un fort rebond de l'économie en zone euro observé en juillet, des signes d'atonie sont apparus en août, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit qui s'est replié à 51,6 points, après 54,9 en juillet.

Lorsque l'indice PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse.

Explication: la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans diverses régions de la zone euro a conduit à réintroduire des mesures de restrictions touchant tout particulièrement l'activité de services.

Lors de sa réunion de politique monétaire de septembre, la BCE a maintenu son cap tout en signalant qu'elle allait continuer à assouplir sa politique monétaire dans les mois à venir alors que la reprise reste soumise à de grandes incertitudes.

