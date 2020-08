Zone euro: la croissance des crédits ralentit encore en juillet (BCE)

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a de nouveau décéléré en juillet, malgré une forte reprise concomitante de l'activité économique, a indiqué jeudi la BCE.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 4,7% en juillet sur un an, après un pic à 5,3% en mai suivi d'une première baisse à 4,8% en juin.

La croissance des prêts aux entreprises industrielles et commerciales a atteint 7,0% en juillet sur un an, soit une baisse de 0,1 point sur un mois, alors que la crise économique causée par la pandémie a siphonné la trésorerie des entreprises et créé des besoins de nouvelles liquidités.

La hausse des prêts aux ménages est restée au même niveau qu'en juin et en mai, à 3,0% sur un an.

Dans le détail, les prêts à la consommation demeurent atones, ne progressant que de 0,2% sur le mois comme en juin, tandis que l'augmentation des prêts dans l'immobilier a poursuivi sur un bon rythme, atteignant +4,2% en juillet, contre 4,1% en juin.

En contrepartie, la croissance de la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, a de nouveau accéléré en juillet, à 10,2% sur un an, contre 9,2% en mai, tirée par la forte hausse des dépôts à vue dans les banques.

L'économie européenne avait fortement rebondi en juillet, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Explication: un nombre croissant d'entreprises avaient repris leurs activités à la faveur d'un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le virus, mais sans effacer un effondrement sans précédent subi d'avril à juin.

Mais cette reprise a de nouveau été freinée en août, avec la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans diverses régions de la zone euro et la réintroduction de restrictions touchant tout particulièrement l'activité de services.

La BCE tiendra à mi-septembre sa prochaine réunion de politique monétaire à l'issue de laquelle elle communiquera le cap de sa politique monétaire, faite pour le moment de taux très bas et d'injections massives de liquidités sur le marché.

afp/jh