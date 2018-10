Zone euro: la croissance du secteur privé au plus bas depuis 2 ans en octobre

Bruxelles (awp/afp) - La croissance de l'activité privée dans la zone euro a atteint en octobre son plus bas niveau depuis deux ans, freinée par une baisse des exportations, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée mercredi.

L'indice mensuel s'affiche à 52,7 points en octobre, contre 54,1 en septembre. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

Ce chiffre est inférieur à ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un ralentissement plus faible, à 53,9 points en octobre.

La chute de cet indice laisse présager d'une "hausse du PIB de 0,3% au quatrième trimestre", selon Chris Williamson, économiste chez Markit.

"L'affaiblissement de l'expansion économique de la région résulte principalement d'une baisse du volume des exportations, tendance que la majorité des entreprises interrogées expliquent par les guerres commerciales et l'imposition de tarifs douaniers", a expliqué M. Williamson.

"Ces tensions commerciales se sont en effet traduites par une dégradation de la conjoncture économique mondiale et un accroissement de l'aversion au risque", a-t-il ajouté.

Pour Stephen Brown, de Capital Economics, "la chute inattendue" de l'indice PMI pourrait conduire au "rythme de croissance du PIB trimestriel de la zone euro le plus lent depuis deux ans et demi", dans un contexte marqué par "l'impasse budgétaire entre Rome et Bruxelles ainsi que la nervosité croissante des marchés mondiaux".

afp/jh