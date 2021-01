Zone euro : la production industrielle a augmenté de 2,5% sur un mois en novembre

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La production industrielle dans la zone euro a augmenté pour le septième mois consécutif en novembre.

La production industrielle dans l'union monétaire a progressé de 2,5% sur un mois en novembre, mais a diminué de 0,6% sur un an, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique.

Les économistes sondés par Dow Jones Newswires tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% de la production industrielle sur un mois et sur un recul de 3,4% sur un an en novembre.

En octobre, la production industrielle a crû de 2,3% sur un mois et fléchi de 3,5% sur un an, en données révisées. Eurostat avait initialement annoncé une hausse de 2,1% sur un mois et une baisse de 3,8% sur un an pour octobre.

January 13, 2021