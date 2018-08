Zone euro: la production industrielle en baisse de 0,7% en juin (eurostat)

Bruxelles (awp/afp) - La production industrielle dans la zone euro a enregistré une baisse de 0,7% en juin après une hausse de 1,3% en mai, a annoncé mardi l'Office européen de statistiques Eurostat.

Le recul est dû à une chute de 2,9% de la production de biens d'investissements et à des baisses de 0,6% pour les biens de consommation non durables, de 0,5% pour les biens intermédiaires et de 0,4% pour les biens de consommation durable, précise Eurostat.

La production d'énergie a en revanche progressé de 0,5% en juin.

Les baisses les plus significatives ont été enregistrées en Irlande (-8,9%) et aux Pays-Bas (-1,3%). Elle a reculé de 0,6% en Allemagne et progressé de 0,6% en France

Sur un an, la production industrielle a progressé de 2,5% dans les 19 pays de la zone euro et de 2,6% pour l'ensemble de l'UE.

