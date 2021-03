Zone euro: le chômage stagne à 8,1% en janvier, léger repli pour les jeunes

Bruxelles (awp/afp) - Le chômage dans la zone euro a stagné en janvier, inchangé par rapport à décembre, avec 8,1% de la population active concernée, n'amorçant qu'un très léger reflux chez les jeunes, toujours les plus touchés par les conséquences de la pandémie, a indiqué jeudi l'office européen des statistiques.

Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) a atteint 17,1%, en repli de 0,1 point par rapport à décembre (chiffre révisé), a indiqué Eurostat.

Un an auparavant, en janvier 2020, le chômage s'établissait à 7,4% pour l'ensemble de la population en zone euro, et à 15,6% chez les jeunes.

Alimentées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, les annonces de suppressions d'emplois se sont multipliées ces derniers mois malgré des plans d'aide inédits pour soutenir l'économie.

Le taux de chômage dans les 27 pays de l'Union européenne a suivi la même tendance qu'en zone euro, s'établissant à 7,3% en janvier, stable par rapport à décembre, mais 0,7 point au-dessus du niveau d'il y a un an.

Selon Eurostat, le chômage touchait 15,66 millions d'hommes et de femmes en janvier dans l'UE, dont 13,28 millions parmi les 19 Etats de la zone euro. Inchangé en janvier par rapport à décembre, le taux de chômage en zone euro était de 8,6% pour les femmes et de 7,7% pour les hommes.

La République tchèque (3,2%), la Pologne (3,1%) et les Pays-Bas (3,6%) affichaient les taux de chômage les plus faibles.

A contrario, les taux de sans emploi les plus élevés étaient enregistrés en Espagne (16% de la population active), en Lituanie (9,6%), en Suède (8,8%), en Lettonie (8,5%) et en France (7,9%). Le taux de chômage en Italie n'était pas disponible.

Ces pays figurent aussi parmi ceux où le chômage des jeunes atteint les niveaux les plus alarmants. Environ 4 jeunes de moins de 25 ans sur dix ne travaillent pas en Espagne (39,9%), un sur quatre en Suède (24,1%) et au Portugal (24,6%), et près d'un sur cinq en France (18,4%).

Le chômage avait fortement augmenté au printemps 2020, sous l'effet de la récession historique provoquée par le confinement généralisé de la population.

Il avait ensuite reculé à partir de l'été, grâce à une forte reprise économique. Mais le retour de mesures de restriction durant l'automne et l'hiver, avec notamment la fermeture des activités de loisir, d'hôtellerie-restauration et la limitation des déplacements a provoqué une nouvelle dégradation.

