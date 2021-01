Zone euro: le taux de chômage baisse à 8,3% en novembre sur un mois

Bruxelles (awp/afp) - Le taux de chômage a légèrement reculé en novembre dans la zone euro, à 8,3% de la population active, mais reste en forte hausse sur un an, sous l'effet de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi l'Office européen des statistiques.

Le chômage a baissé de 0,1 point par rapport à octobre, mais augmenté de près de 1 point par rapport à novembre 2019 quand il touchait 7,4% de la population active des 19 pays de la zone euro, a précisé Eurostat.

Les jeunes sont les plus touchés par la dégradation du marché du travail. Le taux de chômage des moins de 25 ans a augmenté en novembre à 18,4% (+0,4 point) dans la zone euro, contre la tendance générale. Sur un an, la hausse atteint près de 3 points.

Les annonces de suppressions d'emplois se sont multipliées ces derniers mois malgré des plans d'aide inédits pour soutenir l'économie.

Le taux de chômage de l'Union européenne dans son ensemble a suivi la même tendance qu'en zone euro, bien qu'à un niveau inférieur. Il s'élevait à 7,5% en novembre, soit 0,1 point de moins qu'en octobre, mais 0,9 point de plus qu'en novembre 2019.

Eurostat estime que 15,933 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en novembre, dont 13,609 millions dans la zone euro.

Les taux de sans emploi les plus élevés étaient enregistrés en Espagne (16,4%), en Lituanie (10,4%), en Italie (8,9%) et en France (8,8%).

La République tchèque affichait le chômage le plus faible, à seulement 2,9% de la population active, devant la Pologne (3,3%), les Pays-Bas (4%) et l'Allemagne (4,5%), toujours selon Eurostat.

En décembre, l'institut de statistiques avait annoncé avoir entièrement révisé à la hausse sa série de chiffres des derniers mois.

Le taux de chômage avait initialement été annoncé à 7,9% en juillet, 8,1% en août et 8,3% en septembre. Après révision, il a finalement atteint 8,7% en juillet, 8,6% en août et 8,5% en septembre.

Ces données font apparaître une baisse du chômage à partir de l'été, cohérente avec l'évolution du Produit intérieur brut (PIB) qui a atteint une croissance jamais vue pendant cette période, après la récession historique du printemps.

Le retour et le renforcement des mesures de confinement durant l'automne et l'hiver en Europe fait cependant craindre une nouvelle dégradation économique et une nouvelle hausse du chômage.

Eurostat a publié jeudi une inflation négative en décembre dans la zone euro, signe d'une conjoncture toujours faible.

