Zone euro: légère hausse de la croissance du secteur privé en août

Bruxelles (awp/afp) - La croissance de l'activité privée en zone euro a légèrement progressé en août après un ralentissement en juillet, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée jeudi.

L'indice mensuel s'affiche à 54,4 points en août, contre 54,3 le mois précédent. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.

En dépit de sa progression modérée, le taux d'expansion de l'activité affiche toutefois "l'un de ses plus faibles niveaux en un an et demi", souligne Markit dans son communiqué.

En outre, la confiance des entreprises quant à leurs perspectives d'activité à 12 mois se replie "à un plus bas de près de 2 ans", ajoute le cabinet.

"La montée des inquiétudes politiques, l'inflation des prix et le ralentissement de la hausse des carnets de commandes observé depuis peu ont entamé la confiance des entreprises", commente Chris Williamson, analyste chez Markit.

"Dans l'industrie manufacturière, la quasi-stagnation des ventes à l'export, associée au risque de guerres commerciales, a fortement pesé sur le moral des fabricants", souligne-t-il.

Ces données permettent selon lui d'espérer pour le troisième trimestre une hausse du PIB de 0,4%, soit un rythme équivalent à celui enregistré au trimestre précédent.

