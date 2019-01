Zone euro: les crédits au secteur privé restent dynamiques en novembre

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro aux particuliers et aux entreprises de la région est restée stable en novembre, selon des chiffres publiés jeudi par la Banque centrale européenne(BCE).

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé en novembre de 3,3% sur un an, comme en octobre, contre 3,4% en septembre.

Dans le détail, la croissance des prêts octroyés aux entreprises industrielles et commerciales est restée dynamique, progressant de 4,0% sur un an, après 3,9% en octobre. La croissance est de 3,3% pour les crédits aux ménages, soit un dixième de point de mieux qu'en octobre.

En données non ajustées, moins représentatives des crédits véritablement accordés, les prêts aux ménages ont augmenté de manière stable (+3,2% sur un an).

La croissance des crédits à la consommation a décéléré à 6,7%, après 7,1% en octobre, tandis que les prêts immobiliers ont augmenté de 3,3%, comme le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, s'est légèrement contractée à 3,7%, après 3,9% en octobre.

La BCE a décidé lors de sa dernière réunion de décembre 2018 de mettre fin à ses rachats nets d'actifs sur le marché, le fameux "QE" mis en place début 2015 pour soutenir l'économie et le prix.

Selon ce programme, les banques centrales de l'Eurosystème ont racheté entre mars 2015 et fin 2018 la somme faramineuse de 2.600 milliards d'euros d'obligations privées et publiques auprès des banques, celles-ci ayant ensuite en partie réinjecté cet argent dans l'économie sous forme de crédits.

L'institution a justifié l'arrêt du dit programme par sa confiance dans la remontée progressive et durable du taux d'inflation légèrement sous les 2%, le niveau jugé adéquat pour soutenir l'économie.

La BCE va néanmoins continuer à peser sur le marché de la dette en poursuivant le réinvestissement de son stock d'obligations au fur et à mesure de leur échéance.

Par ailleurs, les taux directeurs resteront à leur plus bas niveau historique "au moins" jusqu'à l'été 2019.

Mais au vu des signes de ralentissement de l'économie en zone euro, le marché spécule désormais sur une première hausse n'intervenant qu'en 2020, soit au-delà du mandat du président de la BCE, Mario Draghi, qui prendra fin en octobre 2019

afp/al