Zone euro: les prix à la production industrielle en hausse en juin

Bruxelles (awp/afp) - Les prix à la production industrielle dans la zone euro ont progressé de 0,4% en juin par rapport à mai, a indiqué jeudi l'Office européen des statistiques Eurostat.

En mai, les prix avaient augmenté de 0,8% par rapport à avril.

Les prix à la production industrielle ont crû de 3,6% en juin 2018 par rapport à juin 2017 dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

La progression des prix à la production dans l'ensemble de l'industrie est due à des hausses des prix de 1,1% dans le secteur de l'énergie, de 0,4% pour les biens intermédiaires et de 0,1% pour les biens de consommation durables, précise Eurostat dans son communiqué. Les prix pour les biens d'investissement ainsi que les biens de consommation non durables sont restés stables, ajoute l'office de statistiques de l'UE.

Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont augmenté de 0,2%, souligne Eurostat.

Les plus fortes hausses des prix à la production industrielle ont été enregistrées au Danemark (+9,1%), en Belgique (+8,4%), au Royaume-Uni (+8,2%) et en Estonie (+8,0%). Des baisses ont été relevées en Irlande (-2,6%) et au Luxembourg (-1,5%).

Dans les 28 pays de l'UE, dont les 19 membres de la zone euro, la progression est de 0,4% en juin par rapport à mai, conséquence des hausses des prix de 1,2% dans le secteur de l'énergie, de 0,4% pour les biens intermédiaires et de 0,1% pour les biens d'investissement ainsi que pour les biens de consommation durables et non durables. La hausse des prix a été de 4,4% sur un an dans l'UE à 28.

