Zone euro: nouveau ralentissement des crédits aux entreprises (BCE)

Francfort (awp/afp) - La progression des crédits accordés par les banques de la zone euro aux entreprises a fortement ralenti en mai tandis qu'elle est restée dynamique pour les ménages sur fond de réouverture des économies, a indiqué vendredi la Banque centrale européenne (BCE).

Les prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 1,9% en mai, après 3,2% en avril et 5,3% en mars.

De leur côté, les crédits accordés aux ménages ont légèrement accéléré, grimpant de 3,9% en mai après 3,8% en avril, tirés par les emprunts pour l'achat de logements et le crédit à la consommation au moment de l'entrée en vigueur de mesures de déconfinement.

Globalement, la croissance des prêts au secteur privé recule à 2,7%, contre 3,2% en avril, le tout dans un contexte de taux restant historiquement bas.

L'augmentation de la masse monétaire M3, qui a connu une envolée spectaculaire de 5% à plus en 12% en 2020, continue de ralentir à 8,0% alors que les aides publiques déclenchées l'an dernier face à la première vague de la pandémie de Covid-19 se normalisent.

L'agrégat M3 est utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, en comprenant les espèces en circulation, les crédits à plus de 2 ans et les dépôts des ménages et des entreprises.

Face au regain d'inflation depuis janvier en zone euro, la BCE fait preuve de tolérance car elle juge le phénomène davantage lié à des facteurs temporaires qui vont s'estomper l'an prochain.

Aussi, il est encore "prématuré" de réfléchir à un resserrement monétaire, sous forme d'augmentation des taux et de réduction des soutiens à l'économie, a souligné début juin la présidente de la BCE Christine Lagarde.

afp/fr