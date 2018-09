Zone euro: ralentissement confirmé de l'inflation en août à 2%

Bruxelles (awp/afp) - L'inflation en zone euro a ralenti en août à 2,0% à cause d'une légère baisse du prix de l'énergie, a indiqué lundi l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant un chiffre annoncé le 31 août dernier.

Ce chiffre est conforme à ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. En juillet, le taux d'inflation annuel s'était établi à 2,1%.

Pour la BCE, une inflation annuelle très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.

Sur les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, les taux annuels les plus faibles ont été observés en août en Irlande et en Grèce (+0,9% chacune). Le taux annuel le plus élevé a été enregistré en Estonie (+3,5%).

L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) a aussi reculé en août, pour atteindre 1,0%, contre 1,1% le mois précédent, a précisé l'Office, confirmant des chiffres donnés le 31 août.

Dans l'UE, l'inflation a également ralenti en août avec un taux annuel à 2,1%, contre 2,2% en juillet.

