Zone euro: ralentissement de l'inflation en juillet à 1%

Bruxelles (awp/afp) - L'inflation a ralenti dans la zone euro en juillet à 1,0% sur un an (contre 1,3% en juin), selon une estimation révisée publiée lundi par l'office des statistiques européen.

Elle avait été évaluée à 1,1% dans une estimation provisoire d'Eurostat publiée le 31 juillet.

Ce taux s'éloigne encore un peu plus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), pour qui une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est signe de bonne santé de l'économie.

Un an auparavant, le taux d'inflation était de 2,2%.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi lui à 1,4% en juillet 2019, contre 1,6% en juin. Un an auparavant, il était de 2,2%.

Les taux annuels les plus faibles, voire en territoire négatif, ont été observés au Portugal (-0,7%), à Chypre (0,1%) et en Italie (0,3%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (4,1%), en Hongrie (3,3%), en Lettonie et en Slovaquie (3,0% chacun). Par rapport à juin, l'inflation annuelle a baissé dans quinze États membres, est restée stable dans deux et a augmenté dans onze autres.

En juillet les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent des services (+0,53 point de pourcentage), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,37), des biens industriels hors énergie (+0,08) et de l'énergie (+0,05).

