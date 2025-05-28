Le saviez-vous ? Ces articles existent aussi au format vidéo ! C'est le cas pour l'ensemble des articles de la playlist Big Data, écrit par Etienne Monceau.

À la base de ces outils, dans le moteur du réacteur, se trouvent nos Ratings. Et j’ai pensé utile, avant de plonger dans la pratique, de faire un petit recap technique sur ces fameux Ratings.

Premièrement, manipuler les données financières telles quelles est un exercice délicat. Les normes comptables varient d’un pays à l’autre, les données fournies par les différents agrégateurs ne sont pas toujours parfaitement cohérentes - les traitements et ajustements diffèrent - et l’obsession de la finance pour les ratios explique la présence d’une quantité astronomique de valeurs extrêmes dans les bases de données. Ces valeurs extrêmes rendent les processus d’analyse quantitative plus difficile.

À cela s’ajoute notre volonté de prendre en compte l’évolution des données dans le temps. Les marchés ne se contentent pas de photographier la situation d’une entreprise à un instant T, ils anticipent. C’est pourquoi nous avons choisi de raisonner en élargissant notre fenêtre d’analyse pour intégrer non seulement les historiques, mais surtout les estimations futures fournies par les analystes des grandes banques d’investissement ou boutiques spécialisées. Car, comme vous le savez, le passé est déjà intégré dans les cours. Nous sommes alors en mesure de combiner données historiques et attentes du consensus pour dresser un tableau de la situation opérationnelle et financière d’une entreprise ainsi qu’un aperçu de ses perspectives. De manière plus dynamique, nous nous basons aussi sur les révisions des estimations des analystes ainsi que sur les flux d’informations boursières pour en capter les tendances et identifier le plus tôt possible les éléments déclencheurs de mouvements de capitaux.

Enfin, chez Zonebourse, nous sommes convaincus qu’il est bien plus pertinent de raisonner en relatif qu’en valeur absolue. Pour imager, nous préférons investir dans les entreprises qui figurent dans le top x% des meilleurs profils de rentabilité plutôt que dans les entreprises qui ont un ROCE supérieur à y%. Un chiffre isolé n’a que peu de sens sur les marchés : c’est sa position par rapport aux autres et son évolution dans le temps qui comptent. Les marchés sont dynamiques, et nos Ratings ont été pensés pour s’adapter à cette réalité.

En bref, on construit des Ratings :

Entre la donnée et les Ratings, on trouve quelques étapes…

Pour illustrer nos propos, et vous permettre de maitriser 99% de ce qui est, selon nous, indispensable à comprendre pour exploiter pleinement le potentiel de nos Ratings, nous allons prendre l’exemple de la note Croissance CA, qui figure dans la catégorie Ratings Fondamentaux / Ratings Croissance.

Etape 1 : les données

L’ensemble des ratings de type Croissance sont calculés à partir d’une série temporelle de taux de variation d’un élément comptable ou d’un ratio financier, ici les chiffre d’affaires. On prend une fenêtre de 6 ans (5 taux de variation) dont 3 années historiques et 3 années futures.

Exemple :

Le 28 mai 2025, la série de données permettant de calculer le rating Croissance CA du groupe ABC ressemble à ça

Cette série de 6 données est transformée en une série de 5 taux de variation exprimés en %

Note : pour les ratings « Croissance LT (Long Terme) », on utilise une fenêtre de 13 ans (12 taux de croissance).

Etape 2 : le choix et le calcul de critères

Les ratings de type Croissance reposent sur trois critères :

La force de cette croissance (CAGR)

La force de cette croissance (CAGR) La régularité de cette croissance

La régularité de cette croissance L’amélioration de la croissance

L’ensemble de ces critères sont calculés sur la base de la série de taux croissance et lorsque les données manquantes sont trop nombreuses, le calcul n’est pas effectué. La fenêtre de calcul doit absolument rester la même d’une entreprise à l’autre pour des raisons évidentes de comparabilité.

Etape 3 : le traitement des valeurs extrêmes

Même si on déteste toucher à la donnée, on est parfois obligé de le faire… Pour chaque critère (force, amélioration, régularité), un traitement des valeurs extrêmes qui consiste à les rabattre sur un niveau statistiquement acceptable est appliqué. Sans ça, la qualité du résultat de l'optimisation conduite dans l'étape suivante sera médiocre.



Etapes 4 et 5 : la combinaison des critères et l’optimisation des poids

Les ratings sont ensuite calculés en réalisant le produit des valeurs obtenues sur chaque critère. Les poids des critères dans le rating final fait l’objet d’une optimisation dont la fonction de coût est confidentielle (la ZB Secret Sauce si vous voulez). Les poids associés aux critères varient d’un rating à l’autre, même si elles appartiennent à la même classe.

Exemple :

à partir de la série :

[23.3%, 8.8%, 5.3%, 7.8%, 6.5%]

Les critères Force, Régularité et Amélioration sont calculés. Dans les faits, cette opération est réalisée pour l’ensemble des entreprises simultanément dans l’objectif d’identifier les valeurs extrêmes, le rating "Brut" est ensuite implémenté de la manière suivante :

Etape 6 : la transformation en Rating relatif

La transformation revient à exprimer, en pourcent (%), le rang d’une entreprise dans un classement réalisé sur la base des ratings bruts. Concrètement, si à l'issue du calcul, ABC obtient un Rating Croissance CA de 98%, ça signifie qu'elle se place dans le top 2% des entreprises mondiales qui ont reçu un Rating Croissance CA.

La lecture de nos Ratings relatifs

Maintenant que la méthodologie de nos Ratings est plus claire pour vous, voyons ce que ça donne dans la pratique. Direction la fiche valeur du groupe LVMH, dans l’onglet Ratings.

On note qu’aujourd’hui, le Rating Croissance CA du groupe est à 45%. Cela signifie que le groupe appartient, selon Zonebourse, au Top 55% des valeurs qui présentent les profils de croissance des revenus les plus intéressants du globe.

Et oui, on précise bien aujourd’hui, car le fait que nos Ratings tiennent compte d’estimations d’analystes et qu’ils soient exprimés en relatifs expliquent pourquoi ils sont susceptibles de bouger quotidiennement ! Nous recalculons l'ensemble des Ratings de toutes les boites de notre base de données chaque soir !

Retrouvez ci-dessous nos principaux Ratings Fondamentaux.

De l’un à l’autre la méthodologie peut être légèrement différente, mais que ce soit dans l’onglet Ratings ou dans notre StockScreener, vous trouverez toujours une définition associée. D’ailleurs, si vous êtes l’heureux propriétaire de notre livre, retrouvez l’ensemble des définitions au sein du chapitre 10.

L’utilisation de nos Ratings dans notre StockScreener

C’est bien beau de calculer des Ratings pour grapher des jolis camemberts, mais on va pas se fatiguer à regarder une par une les fiches valeurs de l’ensemble des sociétés de notre base de données.

Avec les Ratings, on vous mâche le travail d’analyse des centaines de points de données des états financiers des entreprises cotées dans le monde, et avec le StockScreener, on vous fait gagner un temps fou sur la prise de décision. Vous définissez votre univers, filtrez et triez sur la base de nos Ratings et/ou de données financières brutes (si vous voulez vous faire du mal) et place à l’analyse de vos résultats : exposition sectorielle des entreprises qui répondent à vos critères, exposition par pays, par devise, heatmap, nuage de points, la totale. Sauvegardez vos configurations, créez vos watchlists ou analysez simplement ce qui se passe actuellement sur les marchés.

Le StockScreener sera justement au coeur de la majeure partie des articles qui vont suivre,

on se retrouve très vite !