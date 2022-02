Zonebourse soutient "Pour elles et la recherche pour le cancer du sein

Au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, chaque année, plusieurs équipages composés à 100% de femmes audacieuses s’élancent dans le désert marocain, avec une mission : relier les balises du circuit en parcourant, sans GPS, la distance la plus courte possible, tout en vantant une autre vision de la compétition automobile, plus féminine, plus tolérante et plus solidaire.

Emilie et Charlotte, deux sœurs annéciennes de l’association «Après quoi tu cours», sous la bannière de l’association Odyssea, une organisation nationale qui finance la recherche pour lutter contre le cancer du sein par le biais de courses à pied solidaires partout en France, vont s’élancer le vendredi 18 mars prochain à travers les dunes. Leur équipe “Pour Elles” portera les couleurs de cette cause en relevant le challenge sportif du Rallye des Gazelles, et reversera l’intégralité des bénéfices à la recherche contre le cancer du sein. Zonebourse est partenaire de cette équipe.